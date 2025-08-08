Чемпіонат України з футболу, 2-й тур: розклад та результати матчів (відео)

Новачок першості захопив лідерство після першого туру

У п’ятницю, 8 серпня, у чемпіонаті України з футболу сезону 2025/26 стартує другий тур. Відкриватимуть його СК "Полтава" та "Верес", які в минулому турі зазнали поразок.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 2-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральній грі туру зустрінуться "Карпати" та "Шахтар".

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 2-го туру УПЛ (оновлюється)

П’ятниця, 8 серпня

15:30. СК "Полтава" – "Верес"

18:00. "Рух" – "Динамо"

Субота, 9 серпня

13:00. "Кривбас" – "Металіст 1925"

15:30. ЛНЗ – "Епіцентр"

Неділя, 10 серпня

13:00. "Оболонь" – "Олександрія"

15:30. "Полісся" – "Колос"

18:00. "Карпати" – "Шахтар"

Понеділок, 11 серпня

18:00. "Зоря" – "Кудрівка"

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 1 туру

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" грає у 3-му відбірному раунді Ліги чемпіонів, "Шахтар" — у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. "Полісся" пробилося до 3-го раунду відбору Ліги конференцій, а "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфай-раунді ЛК.