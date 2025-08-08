Чемпіонат України з футболу, 2-й тур: розклад та результати матчів (відео)
-
-
Новачок першості захопив лідерство після першого туру
У п’ятницю, 8 серпня, у чемпіонаті України з футболу сезону 2025/26 стартує другий тур. Відкриватимуть його СК "Полтава" та "Верес", які в минулому турі зазнали поразок.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 2-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральній грі туру зустрінуться "Карпати" та "Шахтар".
Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 2-го туру УПЛ (оновлюється)
П’ятниця, 8 серпня
15:30. СК "Полтава" – "Верес"
18:00. "Рух" – "Динамо"
Субота, 9 серпня
13:00. "Кривбас" – "Металіст 1925"
15:30. ЛНЗ – "Епіцентр"
Неділя, 10 серпня
13:00. "Оболонь" – "Олександрія"
15:30. "Полісся" – "Колос"
18:00. "Карпати" – "Шахтар"
Понеділок, 11 серпня
18:00. "Зоря" – "Кудрівка"
Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" грає у 3-му відбірному раунді Ліги чемпіонів, "Шахтар" — у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. "Полісся" пробилося до 3-го раунду відбору Ліги конференцій, а "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфай-раунді ЛК.