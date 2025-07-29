"Партизан" — "Олександрія": онлайн голів у матчі Ліги конференцій (відео)

Український клуб спробує зробити камбек

У четвер, 31 липня, "Олександрія" зіграє гостьовий поєдинок проти "Партизана" в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. У першій грі український клуб зазнав поразки з рахунком 0:2.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Партизан" — "Олександрія". У цій статті оперативно будуть доступні для перегляду відео голів, а по закінченні зустрічі — відео кращих моментів.

Онлайн-трансляція голів у матчі "Партизан" — "Олександрія" (оновлюється)

Переможець 2-матчевого протистояння "Олександрії" та "Партизана" вийде у 3-й раунд відбору ЛК, де зіграє проти невдахи пари "Мідтьюлланн" (Данія) — "Гіберніан" (Шотландія). Той, хто програє, залишить єврокубки.

Нагадаємо, в "Олександрії" після завоювання "срібла" Української прем’єр-ліги (УПЛ) відбулися значні кадрові зміни. Головною втратою став відхід головного тренера команди Руслана Ротаня. До речі, наставник пішов працювати на "Полісся" з Житомира. Вовки посіли четверте місце в УПЛ 2024/25 та також виступають у Лізі конференцій.