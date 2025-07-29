"Санта-Колома" — "Полісся": онлайн голів у матчі Ліги конференцій (відео)

Український клуб спробує реабілітуватися за сенсаційну поразку

У четвер, 31 липня, "Полісся" проведе гостьовий поєдинок проти андоррського ФК "Санта-Колома" у рамках другого відбірного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. У першій грі житомирська команда поступилася з рахунком 1:2.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Санта-Колома" — "Полісся". У цій статті оперативно будуть доступні для перегляду відео голів, а по закінченні зустрічі — відео кращих моментів. Зустріч відбудеться на стадіоні "ФФА" в Енкампі (Андорра), початок гри о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція голів у матчі "Санта-Колома" — "Полісся" (оновлюється)

"Полісся" здобуло важливий урок у першому матчі. Чи зможуть підопічні Руслана Ротаня зробити правильні висновки побачимо в Андоррі. До речі, розсудить гру північноірландська бригада арбітрів на чолі з Беном Макмастером.

Переможець 2-матчевого протистояння "Полісся" — "Санта-Колома" вийде на переможця дуелі "Пакш" (Угорщина)/"Марібор" (Словенія).

Нагадаємо, у "Поліссі" після завершення кампанії 2024/25 відбулися значні кадрові зміни. Головним придбанням став прихід у команду нового головного тренера Руслана Ротаня, який привів "Олександрію" до "срібла" в УПЛ.