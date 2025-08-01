Чемпіонат України з футболу, 1-й тур: розклад та результати матчів (відео)

На початку серпня в Україні відбудуться перші матчі у вищому футбольному дивізіоні країни

У п’ятницю, 1 серпня, стартує новий розіграш чемпіонату України з футболу сезону 2025/26. Торік перемогу у першості відсвяткувало київське "Динамо".

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 1-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". "Динамо" розпочне захист титулу грою проти "Вереса", а "Шахтар" зіграє з "Епіцентром".

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 1-го туру УПЛ (оновлюється)

П’ятниця, 1 серпня

15:30. "Колос" — "Кривбас"

18:00. "Рух" — "Полтава"

Субота, 2 серпня

15:30. "Верес" — "Динамо"

18:00. "Зоря" — ЛНЗ

Неділя, 3 серпня

13:00. "Кудрівка" — "Олександрія"

15:30. "Епіцентр" — "Шахтар"

18:00. "Карпати" — "Полісся"

Понеділок, 4 серпня

18:00. "Металіст 1925" — "Оболонь"

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" зіграє у 3-му відбірному раунді Ліги чемпіонів, "Шахтар" — у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. "Полісся" пробилося до 3-го раунду відбору Ліги конференцій, а "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфайраунді ЛК.