Розруха та ліс на трибунах: Росія знищила футбольний стадіон, де грав легендарний клуб (відео)

РФ планомірно знищує спортивні об’єкти по всій Україні

Стадіон "Кристал" у Херсоні став одним із спортивних об’єктів, які зруйнувала Росія. Російська окупація, і постійні обстріли після звільнення привели арену в непридатність.

У мережі завірусилося нове відео зі стадіону. Користувач Костянтин Столярчук прийшов на стадіон та прогулявся трибунами.

Трибуни перебувають у жалюгідному стані, а поле перетворилося на справжній город, де вже ростуть невеликі кущі та дерева. "Руський мір" знищив арену, яка після планової реконструкції відповідала вимогам стандартів УЄФА та ФІФА.

Інфраструктура стадіону зазнає обстрілів з боку РФ. Через близькість до фронту арену не можна обслуговувати.

Наслідки удару РФ по "Кристалу"

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну на "Кристалі" грав однойменний футбольний клуб із Другої ліги України. Уболівальники насолоджувалися футболом на трибунах, а команда навіть мала своїх ультрас.

Ультрас "Кристала"

Вболівальники стежать за грою з трибун "Кристала"

Раніше повідомлялося, що окупанти включили "Донбас-Арену" у Донецьку до переліку "об’єктів культурного значення Росії". "Телеграф" публікував кадри занедбаного стадіону Гірників.