"Оселилися ящірки": стадіон, де стався кошмар Шовковського, перетворився на руїни (фото)

На цьому місці колись вирували футбольні пристрасті

Арена, де збірна України зазнала, мабуть, найприкрішої поразки у своїй історії, занепадає. Йдеться про "Бежиград" у Любляні (Словенія), де наша національна команда програла з рахунком 1:2.

Журналістка Tribuna.com Ірина Козюпа на своєму telegram-каналі показала, як виглядає "Бежиград" через 26 років після матчу Словенія — Україна. Вона зазначила, що арена стала домівкою для ящірок.

"Якщо пройти 15 хвилин пішки від пам’ятника Сковороді, можна потрапити на стадіон "Бежиград".

Це та сама арена, де збірна України програла Словенії у тому епічному матчі, в якому Шовковський пропустив від Ачимовича.

Стадіон покинутий, там уже ящірки оселилися, а пролізти на територію вдалося лише через дірку у паркані.

Такий вайб хащів у Любляні", — написала Козюпа.

Пам’ятник Григорію Сковороді у Любляні

Пам’ятник Григорію Сковороді у Любляні

Стадіон Бежиград у Любляні

Нагадаємо, 13 листопада 1999 року на "Бежиграді" Синьо-жовті у стиковому матчі відбору на ЧЄ-2000 програли словенцям, пропустивши курйозний гол під завісу поєдинку. На 84-й хвилині воротар збірної України Олександр Шовковський невдало вибив м’яч, після чого пропустив гол із центру поля. Коментатор матчу тоді сказав слова, які увійшли до історії вітчизняного футболу: "Сашко, де ти гуляв?".

Раніше повідомлялося, що стадіон "Кристал" у Херсоні став одним зі спортивних об’єктів, які зруйнувала Росія. Окупація і постійні обстріли після звільнення зробили арену непридатною.