"Оселилися ящірки": стадіон, де стався кошмар Шовковського, перетворився на руїни (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На цьому місці колись вирували футбольні пристрасті
Арена, де збірна України зазнала, мабуть, найприкрішої поразки у своїй історії, занепадає. Йдеться про "Бежиград" у Любляні (Словенія), де наша національна команда програла з рахунком 1:2.
Журналістка Tribuna.com Ірина Козюпа на своєму telegram-каналі показала, як виглядає "Бежиград" через 26 років після матчу Словенія — Україна. Вона зазначила, що арена стала домівкою для ящірок.
"Якщо пройти 15 хвилин пішки від пам’ятника Сковороді, можна потрапити на стадіон "Бежиград".
Це та сама арена, де збірна України програла Словенії у тому епічному матчі, в якому Шовковський пропустив від Ачимовича.
Стадіон покинутий, там уже ящірки оселилися, а пролізти на територію вдалося лише через дірку у паркані.
Такий вайб хащів у Любляні", — написала Козюпа.
Нагадаємо, 13 листопада 1999 року на "Бежиграді" Синьо-жовті у стиковому матчі відбору на ЧЄ-2000 програли словенцям, пропустивши курйозний гол під завісу поєдинку. На 84-й хвилині воротар збірної України Олександр Шовковський невдало вибив м’яч, після чого пропустив гол із центру поля. Коментатор матчу тоді сказав слова, які увійшли до історії вітчизняного футболу: "Сашко, де ти гуляв?".
Раніше повідомлялося, що стадіон "Кристал" у Херсоні став одним зі спортивних об’єктів, які зруйнувала Росія. Окупація і постійні обстріли після звільнення зробили арену непридатною.