Чемпионат Украины по футболу, 2-й тур: расписание и результаты матчей (видео)
Новичок первенства захватил лидерство после первого тура
В пятницу, 8 августа, в чемпионате Украины по футболу сезона 2025/26 стартует второй тур. Открывать его будут СК "Полтава" и "Верес", которые в прошлом туре потерпели поражения.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 2-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральной игре тура встретятся "Карпаты" и "Шахтер".
Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 2-го тура УПЛ (обновляется)
Пятница, 8 августа
15:30. СК "Полтава" – "Верес"
18:00. "Рух" – "Динамо"
Суббота, 9 августа
13:00. "Кривбасс" – "Металлист 1925"
15:30. ЛНЗ – "Эпицентр"
Воскресенье, 10 августа
13:00. "Оболонь" – "Александрия"
15:30. "Полесье" – "Колос"
18:00. "Карпаты" – "Шахтер"
Понедельник, 11 августа
18:00. "Заря" – "Кудровка"
Напомним, 4 украинские команды пробились в еврокубки по итогам сезона 2024/25. "Динамо" играет в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, "Шахтер" — в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. "Полесье" пробилось в 3-й раунд отбора Лиги конференций, а "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК.