Чемпионат Украины по футболу, 2-й тур: расписание и результаты матчей (видео)

Новичок первенства захватил лидерство после первого тура

В пятницу, 8 августа, в чемпионате Украины по футболу сезона 2025/26 стартует второй тур. Открывать его будут СК "Полтава" и "Верес", которые в прошлом туре потерпели поражения.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 2-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральной игре тура встретятся "Карпаты" и "Шахтер".

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 2-го тура УПЛ (обновляется)

Пятница, 8 августа

15:30. СК "Полтава" – "Верес"

18:00. "Рух" – "Динамо"

Суббота, 9 августа

13:00. "Кривбасс" – "Металлист 1925"

15:30. ЛНЗ – "Эпицентр"

Воскресенье, 10 августа

13:00. "Оболонь" – "Александрия"

15:30. "Полесье" – "Колос"

18:00. "Карпаты" – "Шахтер"

Понедельник, 11 августа

18:00. "Заря" – "Кудровка"

Турнирная таблица УПЛ по итогам 1 тура

Напомним, 4 украинские команды пробились в еврокубки по итогам сезона 2024/25. "Динамо" играет в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, "Шахтер" — в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. "Полесье" пробилось в 3-й раунд отбора Лиги конференций, а "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК.