"Зовсім немає совісті": в Україні пролунав гучний скандал після смерті футболіста

Футбольне суспільство неоднозначно сприйняло "інсайд" про смерть гравця "Зорі"

Смерть 25-річного українського футболіста "Зорі" Володимира Білоцерковця шокувала усю вітчизняну футбольну родину. Клуб не повідомив подробиці трагедії, а в мережі з’явилися версії того, що сталося.

Приміром, журналіст та блогер Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі натякнув, що Володимир міг вчинити самогубство. Цей інсайд викликав шквал критики із боку громадськості.

Однак є інформація неофіційна. І от, наскільки відомо мені, Білоцерковця знайшли під вікном висотки. Мешкав він нібито на 18 поверсі. Чи загинув власною смертю, відповідь дасть лише слідство. Однак команді ситуацію пояснили так, що це "вибір самого футболіста". Якщо дослівно. Ігор Бурбас

У коментарях під постом Бурбаса виникла суперечка. У мережі вважають, що журналіст не мав морального права публікувати подробиці смерті гравця. Один із користувачів заявив, що в Ігоря "зовсім немає совісті".

На спортивному порталі Tribuna.com з’явився блог із вимогою закенселити Бурбаса. Користувач tellmewhy вважає, що журналіст "ганебно похайпував на трагедії в "Зорі".

Це дно, Ігоре, дно. Одна справа твої "інсайди" про трансфери когось кудись, але це вже зовсім інша історія. tellmewhy

Додамо, що ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський наступного дня після смерті гравця "Зорі" повідомив, що, за його інформацією, клуб не несе жодної вини в цій трагедії, а також наголосив, що "є теми, на яких не можна спекулювати".

