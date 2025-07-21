Український футболіст, який виїхав з країни як волонтер, грає у Росії
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Футболіст вирішив виступати у Росії
Український нападник Данило Кондраков підписав контракт із клубом із 3-го дивізіону Росії KDV (Томськ). Уродженець Луганська раніше виступав за болгарський ФК "Хебир".
Про це повідомила пресслужба російського клубу в telegram. Деталі співпраці із форвардом не повідомляються. За інформацією Transfermarkt, 27-річний Кондраков має російське громадянство.
Зазначимо, Данило на професійному рівні дебютував у Запоріжжі, де грав за "Россо Неро", "Зірку", "Металург" З. Крім того, він виступав за "Скелю" Стрий (Львівська область) та львівський "Рух". Після повномасштабного вторгнення РФ у мережі з’явилася інформація про те, що Кондраков виїхав з України за волонтерською системою "Шлях".
За кордоном Кондраков виступав за литовську "Судуву", після чого грав у Болгарії за "Пірін" та Мальте за "Сліма Вондерерс". У 2025 році Данило встиг виступити за болгарські "Ботєв" та "Хебир".
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