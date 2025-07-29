"Подарунок" для Ваната та ідеальний командний гол: "Динамо" пройшло "Хамрун" у Лізі чемпіонів (відео)

Український клуб без проблем йде далі

У вівторок, 29 липня, "Динамо" зіграло поєдинок-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 проти "Хамруна" (Мальта). У першій грі Біло-сині здолали мальтійців із рахунком 3:0.

Зустріч, що відбулася у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, завершилася з рахунком 3:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни впевнено розпочали поєдинок і навіть забили, щоправда, взяття воріт у виконанні Крістіана Біловара скасував VAR через гру рукою. Проте Біло-Сині пішли на перерву, ведучи в рахунку 2:0. За "Динамо" забивали Владислав Ванат, який скористався "подарунком" захисника, та Володимир Бражко, який замкнув ідеальну командну атаку чемпіонів України.

У другому таймі "динамівці" забили ще. На 82-й хвилині відзначився Тарас Михавко. Ця перемога вивела Біло-синіх у наступний раунд відбору ЛЧ.

"Динамо" – "Хамрун Спартанс" – 3:0. Перший матч – 3:0.

Голи: Ванат (28), Бражко (35), Михавко (82)

Попередження: Вівчаренко (69)

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв (Тимчик, 73), Піхальонок (Яцик, 73), Бражко, Шапаренко, Волошин (Брагару, 81), Ванат (Пономаренко, 46), Кабаєв (Супряга, 46)

"Хамрун Спартанс": Бонелло, Камендзулі (Мікаллеф, 46), Політо, Белічич, Компрі, Міхана (Емерсон, 46), М.Гарсія (Едер, 46), Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффі (Джиле, 72)

Статистика матчу "Динамо" – "Хамрун"

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Хамрун" буде доступний тут пізніше.

"Динамо" у 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр)/"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). "Хамрун" вилетів у відбір Ліги Європи.

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів гостьовою грою проти "Хамрун Спартанс", який раніше вибив із турніру "Жальгіріс" (Литва).

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".