Команда Усика публічно принизила суперника та нарвалася на гейт українців

Неоднозначний пост з’явився за підсумками жеребкування єврокубків

У понеділок, 4 серпня, у Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування єврокубків. Ім’я потенційного суперника по раунду плей-оф Ліги конференцій дізналося житомирське "Полісся", яке напередодні зі скрипом пройшло андоррський клуб.

Полісся в раунді плей-оф ЛК може зіграти з італійською "Фіорентиною". Піарники українського клубу опублікували неоднозначний пост на цю тему у соцмережі Х.

Незвичайно буде без Фіорентини в Лізі Конференцій", — йдеться у повідомленні.

Багато вболівальників розкритикували житомирську команду за токсичність. Один із користувачів зазначив, що "Полісся" насилу пройшло команду з Андорри, а тепер пише подібне про представника Серії А.

Водночас Sport Market Review похвалив подібну ініціативу адмінів "Полісся".

Зазначимо, для того, щоб зіграти з "Фіорентиною", "Поліссю" необхідно пройти у 2-матчевому протистоянні угорський "Пакш" у 3 відбірному раунді ЛК. Ігри з угорцями відбудуться 7 та 14 серпня. Додамо, що гравцем "Полісся" формально вважається український боксер Олександр Усик. Боксер неодноразово заявляв, що бажає зіграти за команду, проте на офіційному рівні поки що цього зробити не вдалося. Очікується, що чемпіон світу дебютує за Вовків після закінчення кар’єри боксера.

Нагадаємо, у "Поліссі" після завершення кампанії 2024/25 відбулися значні кадрові зміни. Головним придбанням став прихід у команду нового головного тренера Руслана Ротаня, який привів "Олександрію" до "срібла" в УПЛ.