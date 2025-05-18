"Олександрія" обставила "Шахтар", вигравши історичне "срібло" у чемпіонаті України (відео)

Команда з Кіровоградщини досягла історичного успіху

У неділю, 18 травня, в Олександрії (Кіровоградська область) відбувся матч 29-го туру Української прем’єр-лілі (УПЛ) між місцевою "Олександрією" та "Вересом". У цьому поєдинку вирішувалася доля срібних медалей УПЛ.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Ніка", завершилася упевненою перемогою "Олександрії" з рахунком 3:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Підопічні Руслана Ротаня вирішили усі питання про переможця ще у першому таймі. Тедді Цара оформив швидкий дубль, а розгромним рахунок зробив Кирило Ковалець. У другому таймі Микола Гайдучик відіграв один м’яч.

Повний відеоогляд матчу "Олександрія" — "Верес":

Ця перемога дозволила "Олександрії" за тур до закінчення чемпіонату виграти срібні медалі УПЛ. Раніше найкращим результатом цієї команди була "бронза" у сезоні 2018/19. Перемогу у першості вибороло київське "Динамо", яке у паралельному поєдинку грало з "Чорноморцем".

Раніше повідомлялося, що "Карпати" у 29-му турі УПЛ примудрилося програти "Колосу". Цікаво, що львівська команда додатково мотивувала суперників, опублікувавши неоднозначний анонс до поєдинку.