"Полісся" — "Пакш": онлайн голів у матчі Ліги конференцій

Житомирський клуб спробує вийти в основний етап 3-го за силою єврокубка

У четвер, 7 серпня, четверта команда України "Полісся" зіграє проти "бронзового" призера першості Угорщини "Пакша" у рамках 1-го поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Перша гра пройде у Словаччині на стадіоні "Татран" у Прешові.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Полісся" — "Пакш". У цій статті оперативно будуть доступні відео голів, а по закінченні зустрічі — найкращі моменти матчу. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Онлайн голів у матчі Ліги конференцій "Полісся" — "Пакш" (оновлюється)

Гра-відповідь між командами відбудеться через тиждень, 14 серпня. Переможець протистояння вийде до вирішального раунду відбору Ліги конференцій, де зіграє проти "Фіорентини" (Італія). Той, хто програє, залишить єврокубки. До речі, "Полісся" після жеребкування пожартувало, що Фіалки не вийдуть в основний етап ЛК.

Зазначимо, "Полісся" стартувало в єврокубках із 2-го кваліфікаційного раунду ЛК протистоянням проти андоррської "Санта-Коломи". Вовки програли у першій грі (1:2), але зуміли взяти реванш у другій (4:1).

Нагадаємо, у "Поліссі" після завершення кампанії 2024/25 відбулися значні кадрові зміни. Головним придбанням став прихід у команду нового головного тренера Руслана Ротаня, який привів "Олександрію" до "срібла" в УПЛ.