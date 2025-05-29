"Полісся" знайшло нового головного тренера

Відомий український тренер змінив клуб в УПЛ

У четвер, 29 травня, футбольний клуб "Полісся" оголосив про призначення Руслана Ротаня головним тренером команди. Цього ж дня український фахівець попрощався з "Олександрією", з якою виборов срібні медалі чемпіонату України 2024/25.

Про це повідомляє пресслужба "Полісся" у Facebook. За інформацією джерела, Ротань підписав контракт із "Вовками" на три роки.

"Руслан Ротань — один із найперспективніших та найпрогресивніших тренерів українського футболу. У своїй тренерській кар’єрі він очолював молодіжну збірну України (U-21), з якою вийшов до півфіналу чемпіонату Європи-2023. Саме під його керівництвом українська "молодіжка" вперше в історії незалежної України здобула путівку на футбольний турнір Олімпійських ігор. Згодом він очолив олімпійську збірну України на Літній Олімпіаді в Парижі.

На клубному рівні тренерський успіх Руслан Петрович досяг з ФК "Олександрія", змагаючись за чемпіонство УПЛ з київським "Динамо". У підсумку здобув історичне срібло чемпіонату для жовто-чорних", — йдеться у повідомленні.

Повна заява ФК "Полісся"

Зазначимо, український боксер Олександр Усик є футболістом "Полісся", щоправда, на офіційному рівні чемпіон світу ще не дебютував.

Нагадаємо, перемогу в чемпіонаті України здобуло "Динамо", друга позиція за "Олександрією", а третя — за "Шахтарем". Останнє єврокубкове місце в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) отримало "Полісся".