Слід Кадирова? Український футбольний клуб обрав невдалий логотип (фото)

Михайло Корнілов
ФК "Маяк" та Рамзан Кадиров Новина оновлена 13 серпня 2025, 16:53
ФК "Маяк" та Рамзан Кадиров. Фото sarny.rayon.in.ua, t.me/RKadyrov_95

Український клуб потрапив у скандал через емблему

У середу, 13 серпня, відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26. Напередодні у мережі розгорілися суперечки через емблему аматорської команди "Маяк" (Сарни, Рівненська область).

Наприклад, у telegram-пабліку "ФУТБОЛ ONLINE" розкритикували "Маяк" через логотип, який схожий на емблему російського ФК "Ахмат" (Грозний, Чечня). Це можна побачити неозброєним оком.

Як вам емблема футбольного клубу "Маяк" (Сарни) – представника ААФУ, який братиме участь у 1/32 фіналу Кубка України?

ФУТБОЛ ONLINE

Емблема ФК Маяк
Емблема ФК "Маяк"
Емблема ФК Ахмат
Емблема ФК "Ахмат"

У мережі розгорілися суперечки через ситуацію, що склалася. Один із користувачів зазначив, що раніше "Маріуполь" грав з емблемою, яка схожа на логотип російського "Уралу".

"Маяк" входить до Асоціації аматорського футболу України (ААФУ). До речі, за місце у 1/16 фіналу Кубка України "Маяк" зіграє з харківським "Металістом" із Першої ліги.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України
Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України

Зазначимо, ФК "Ахмат" виступає у вищому дивізіоні РФ — Російській прем’єр-лізі. 10 грудня 2020 року клуб був включений до санкційного списку США через зв'язок з головою Чечні Рамзаном Кадировим.

Нагадаємо, син Кадирова Ахмат у 2024 році став новим президентом клубу. Це викликало шквал жартів у мережі, адже інший син Рамзана Адам уже став мемом через величезну кількість титулів та нагород.

#Футбол #Кубок України