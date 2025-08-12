Роналду виклав цілий статок за діамантову каблучку Джорджини (фото)

У світовому футболі пройде весілля століття

Форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес. КріРо довго відкладав цей момент.

Іспанська модель аргентинського походження Родрігес сказала своєму коханому "Так", після чого похвалилася фантастичним кільцем в Instagram. Ювелірні експерти оцінили каблучку в 5 млн доларів, передає Page Six Style.

Родрігес продемонструвала публіці своє нову діамантову каблучку з овальним центральним каменем та двома бічними каменями. Аджай Ананд, генеральний директор Rare Carat, оцінює центральний камінь як камінь кольору D та бездоганної чистоти. Його вага понад 30 каратів. На його думку, цей ювелірний виріб коштує до 5 млн доларів (близько 207 млн грн).

Роналду зробив пропозицію Родрігес

Лора Тейлор, фахівець по каблучках в Lorel Diamonds, вважає, що центральний камінь у кільці Джорджини важить від 15 до 20 каратів, а його вартість становить понад 2 мільйони доларів.

Центральний камінь обрамлений великими бічними діамантами, що додає ще більше блиску і змушує і так вражаючий головний камінь виглядати ще більше. Це приголомшливе кільце, одне з найбільш вражаючих, що ми бачили за останні роки, і воно ідеально підходить для однієї з найвідоміших пар у футболі. Лора Тейлор

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

31-річна модель та блогерка Родрігес та 40-річний Роналду виховують п’ятьох дітей. Джорджина є біологічною матір’ю для двох дочок Кріштіану Алани Мартіни та Белли Есмеральди. Близнюків Єву та Матео футболісту народила сурогатна мати, а про матір Кріштіану-молодшого нічого не відомо.

Кріштіану Роналду із сім’єю

Раніше повідомлялося, що Роналду та Родрігес мають угоду щодо потенційного розлучення. Розлучення з нареченою може дуже дорого обійтися футболісту.