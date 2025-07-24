"Полісся" — "Санта-Колома": онлайн голів у матчі Ліги конференцій

Житомирський клуб стартує у єврокубках

У четвер, 24 липня, "Полісся" розпочне свій шлях у Лізі конференцій УЄФА сезону 2025/26. Вовки потрапили до другого відбіркового раунду ЛК завдяки четвертому місцю в чемпіонаті України сезону 2024/25.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Полісся" — "Санта-Колома" (Андорра). У цій статті оперативно буде опубліковано лише відео голів, а по закінченні зустрічі – найкращі моменти гри.

Онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій "Полісся" — "Санта-Колома" — 1:1 (оновлюється)

27' — Гол! От Ремолінс зрівняв рахунок.

21' — Гол! Олексій Гуцуляк відкрив рахунок у грі.

Матч розпочався!

Зустріч "Полісся" — "Санта-Колома" відбудеться на стадіоні "Татран" у Прешові (Словакія). Початок гри о 20:00 за київським часом. Розсудить зустріч данська бригада арбітрів на чолі з Якобом Карлсеном.

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться 31 липня. Переможець 2-матчевого протистояння "Полісся" — "Санта-Колома" вийде на переможця дуелі "Пакш" (Угорщина)/"Марібор" (Словенія).

Нагадаємо, у "Поліссі" після завершення кампанії 2024/25 відбулися значні кадрові зміни. Головним придбанням став прихід у команду нового головного тренера Руслана Ротаня, який привів "Олександрію" до "срібла" в УПЛ.