Гучний трансфер українського футболіста обернувся "зрадою". У чому річ?

На цей час українець перебуває в одній команді з росіянином

У вівторок, 12 серпня, захисник збірної України з футболу Ілля Забарний офіційно приєднався до французького "Парі Сен-Жермен". Іллю можна лише привітати "з підвищенням", однак у ПСЖ все ще числиться російський воротар Матвій Сафонов.

Ця обставина викликала подив у українців. Користувачі активно коментують перехід Забарного до команди з росіянином у складі, передає "Телеграф".

Очікувалося, що Сафонов покине ПСЖ перед переходом українця, проте росіянин, схоже, пішов проти керівництва та хоче залишитись у Парижі. За інформацією lequipe.fr, Матвій не хоче залишати ПСЖ і відхилив відразу кілька пропозицій. Джерело зазначило, що відхід Сафонова влітку можливий у разі, якщо французький клуб запропонує росіянину стати запасним гравцем у новому сезоні, а росіянин не погодиться на цю роль.

Додамо, що напередодні ПСЖ оголосив про перехід французького воротаря Люка Шевальє, який має стати першим номером парижан. Італієць Джанлуїджі Доннарумма був виключений із заявки команди на матч за Суперкубок Європи проти "Тоттенгема" (13 серпня).

Нагадаємо, взимку 2025 року Забарний відмовився від переходу до ПСЖ через росіянина у складі. Додамо, українець отримуватиме космічні гроші у Франції.