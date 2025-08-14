Російський футболіст ледь не отримав премію Дарвіна, повторивши "подвиг" динамівця (відео)

Футболіст ледь не вбився, роблячи сальто

Російський нападник "Динамо-Барнаул" (Алтайський Край, РФ) Кирило Могель зазнав серйозної травми під час матчу. Інцидент трапився під час того, як 22-річний футболіст святкував гол.

У грі 4-го дивізіону РФ проти Оренбурга-2 (2:0) Могель забив переможний гол, вийшовши на заміну, а потім вирішив зробити сальто. Кирило невдало виконав акробатичний елемент, приземлившись на коліно, повідомляє пресслужба російського клубу.

Футболіст не зумів продовжити матч, було проведено зворотну заміну. За інформацією джерела, Могель пройшов усі необхідні медичні процедури. Через кілька днів після гри стало відомо, що сезон для Кирила закінчено. Росіянина чекає операція на коліні.

PS Нехай цей нещасний випадок буде уроком молодим футболістам, яким треба багато тренуватися, щоб більше забивати м’ячів, і менше думати, як відсвяткувати гол! ФК "Динамо-Барнаул"

Зазначимо, подібний випадок стався у юнацькому чемпіонаті України 2024/25. "Динамо" U-17 обіграло "Полісся" U-17 у Житомирі з рахунком 4:1. Юний футболіст киян Всеволод Чалий забив останній гол у грі та відсвяткував взяття воріт, виконавши невдало сальто назад. На щастя, українець відбувся переляком.

Нагадаємо, доросла команда "Динамо" вилетіла з Ліги чемпіонів. Кривдником киян став кіпрський "Пафос".