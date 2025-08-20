"Шахтар" — "Серветт": онлайн-трансляція голів у матчі Ліги конференцій

Гірники за два кроки від основного етапу ЛК

У четвер, 21 серпня, донецький "Шахтар" зіграє перший матч у рамках стикового раунду відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Суперником Гірників стане швейцарський "Серветт"

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Шахтар" — "Серветт". Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом. У цій статті оперативно з’являтиметься відео голів, а після закінчення зустрічі найкращі моменти поєдинку.

"Шахтар" — "Серветт": онлайн-трансляція голів (оновлюється)

Новини перед грою

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Шахтар" — "Серветт" в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26.

У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті) і вилетів у відбір Ліги конференцій.