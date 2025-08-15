Чемпіонат України з футболу, 3-й тур: розклад та результати матчів (відео)

Чемпіонат України з футболу набирає обертів

У п’ятницю, 15 серпня, матчем "Рух" — "Оболонь" стартує 3-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2025/26. У минулому турі "Рух" поступився чемпіону України, а "Оболонь" обіграла віцечемпіона країни.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги результати та відеоогляди всіх матчів 3-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральній грі туру зустрінуться "Зоря" та "Кривбас".

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 3-го туру УПЛ (оновлюється)

П’ятниця, 15 серпня

18:00. "Рух" — "Оболонь"

Субота, 16 серпня

13:00. "Олександрія" — "Металіст 1925"

15:30. "Колос" — "Карпати"

18:00. "Епіцентр" — "Динамо"

Неділя, 17 серпня

13:00. "Кудрівка" — СК "Полтава"

15:30. "Верес" — "Шахтар"

18:00. "Полісся" — ЛНЗ

Понеділок, 18 серпня

18:00. "Зоря" — "Кривбас"

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 2 туру

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" наразі бореться за попадання в основний етап Ліги Європи, "Шахтар" — у 4-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. "Полісся" пробилося до 4-го раунду відбору ЛК, а "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфайраунді ЛК.