Забарний дебютував за ПСЖ: як зіграв українець (відео)

Український футболіст вийшов у старті на матч Ліги 1

У неділю, 17 серпня, центральний захисник збірної України Ілля Забарний зіграв свій перший офіційний матч за "Парі Сен-Жермен". Українець приєднався до парижан 12 серпня 2025 року.

У першому турі чемпіонату Франції 2025/26 ПСЖ зіграв гостьовий матч проти "Нанта". Зустріч, що проходила на "Стад де ла Божуар", завершилася з рахунком 0:1 на користь ПСЖ. Про це повідомляє "Телеграф".

У стартовому складі парижан несподівано опинився Забарний, який лише тиждень тому перейшов до команди. В українця було небагато захисної роботи, адже практично весь матч парижани провели в атаці. Ілля зіграв повний матч.

За даними sofascore, Ілля зробив 2 відбори, 1 перехоплення й 1 раз зіграв на винос. Українець двічі успішно зіграв на випередження, але програв дві верхові дуелі із двох. Забарний зробив 64 передачі (точність 95%) та 4 довгі паси (точність 100%). Ілля отримав від sofascore оцінку 7,3 за свій дебют, яка вища за середню в ПСЖ.

Оцінки гравців після матчу "Нант" — ПСЖ

Нагадаємо, Забарний перейшов до французького суперклубу, попри наявність росіянина Матвія Сафонова у складі парижан. Очікувалося, що представник РФ залишить "Парі Сен-Жермен", проте він не хоче залишати клуб. Раніше повідомлялося, скільки зароблятиме Ілля в ПСЖ.

І Забарний, і Сафонов так і не зіграли у грі проти "Тоттенгема" у Суперкубку УЄФА, українець навіть не потрапив у заявку на гру. Парижани здобули перемогу з рахунком 2:2 (4:3 по пенальті). І росіянин, і українець брали участь у церемонії нагородження, де між ними стався курйозний момент після того, як Ілля підняв Кубок.