"Шахтар" — "Серветт": букмекери оцінили шанси Гірників на вихід до Ліги конференцій

Аналітики впевнені у виході Гірників в основний етап ЛК

У четвер, 21 серпня, "Шахтар" та "Серветт" (Швейцарія) зіграють перший матч у рамках стикового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Шахтар" — "Серветт".

На думку букмекерів, донецький клуб є беззаперечним фаворитом протистояння. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці оцінили ймовірність перемоги Гірників у першій грі у 68%, а їхню поразку — у 13%. Додамо, що донеччани також беззастережні фаворити 2-матчевого протистояння — коефіцієнт 1,15 проти 4,95 — за швейцарців.

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги конференцій "Шахтар" — "Серветт"

Favbet: (перемога "Шахтаря" 1,41 — нічия 4,80 — перемога "Серветта" 7,40)

William Hill: (1,36 — 4,60 — 7,00)

Bwin: (1,36 — 4,75 — 7,00)

Гра "Шахтар" — "Серветт" відбудеться у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де та коли дивитися матч в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26.

У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальті) і вилетів у відбір Ліги конференцій.