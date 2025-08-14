Спірне видалення та істерика Турана: "Шахтар" вилетів із Ліги Європи (відео)

"Шахтар" та "Панатінаїкос" провели емоційний матч

У четвер, 14 серпня, донецький "Шахтар" у Польщі приймав грецький "Панатінаїкос" у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. У першій грі команди голів не забивали (0:0).

Зустріч, що проходила на стадіоні "Мейскі" у Кракові, завершилася з рахунком 0:0 (3:4 по пенальті) на користь "Панатінаїкоса". Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники непогано провели першу половину зустрічі. Донеччани більше і гостріше атакували й навіть забили гол, щоправда, взяття воріт у виконанні Невертона було скасовано через офсайд.

"Шахтар" продовжив чинити тиск на "Панатінаїкос" й у другому таймі. Ключовий момент у грі стався на 82-й хвилині матчу, коли Олег Очеретько отримав спірну другу жовту та вилучення. Головний тренер Гірників Арда Туран відразу розлютився і побачив перед собою червону картку від головного арбітра зустрічі Даніеля Зіберта з Німеччини. Тут же донеччани створили свій найкращий момент в основний час — Невертон влучив у штангу з кількох метрів.

У компенсований час Гірники зосередилися на обороні, відстоявши свої ворота сухими. У результаті переможець зустрічі визначався у серії пенальті. Точнішими були греки – 3:4.

"Шахтар" – "Панатінаїкос" — 0:0 (3:4 – пен.)

Попередження: Бондар, 28, Очеретько, 48, Назарина, 111 – Гнезда-Черін, 52, Коцірас, 92, Чірівелья, 97, Сіопіс, 105+1, Туба, 120+2

Вилучення: Очеретько, 81 (друге попередження)

"Шахтар": Різник – Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус – Очеретько, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко – Невертон, Еліас, Аліссон (Швед, 109).

"Панатінаїкос": Дронговські – Кір’якопулос (Єремеєфф, 113), Туба, Палмер-Браун, Коцірас (Єдвай, 101) – Чірівелья, Гнезда Черін (Сіопіс, 91), Максимович – Тете (Зарурі, 76), Свідерські (Йоаннідіс, 75), Пельїстрі (Манчіні, 101).

Статистика матчу Шахтар - Панатінаїкос

Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше.

Суперником "Панатінаїкоса" у раунді плей-офф ЛЄ стане "Самсунспор" (Туреччина). "Шахтар" зіграє в 4-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти "Серветта" (Швейцарія).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0).