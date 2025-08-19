"Тварюка погана": у Росії тренер дав копняка судді (відео)

"Скрєпний" футбольний матч пройшов у Новосибірську

У Новосибірську (РФ) тренер місцевої футбольної команди напав на арбітра матчу. Інцидент стався у матчі "Прогрестор" — "Гудаута".

"Відзначився" головний тренер "Гудаути" Олексій Приходько. Про це повідомляє telegram-канал Baza.

Гра відбулася ще 13 серпня, проте відео з інцидентом завірусилося у мережі пізніше. На 72-й хвилині матчу рефері Артем Петренко покарав футболіста жовтою карткою за надмірну реакцію на його рішення. Тут же розлютився і Приходько, який вибіг на поле і почав ображати рефері.

Ти ох**в?! Ти що твориш! Ти що робиш?! Пі****с, бл**ь, тварюка погана! Н***й ти прийшов на місто! Ти не судиш місто, не суди, г****н б***ь! Олексій Приходько

Петренко показав жовту картку тренеру, після чого той ударив арбітра стусаном під зад. Потім рефері вилучив запального наставника.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Раніше Російський коментатор Олександр Боярський порадив жінкам "займатися чоловіками" у прямому етері. Наступного дня після трансляції диктор вибачився, проте це не врятувало його від звільнення.

Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" U-19 та юнацької збірної України Олександр Распутько з’явився у заявці російського клубу. У 2023 році півзахисник втік із країни та клубу, скориставшись виїздом на єврокубкову гру.