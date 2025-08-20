"Полісся" — "Фіорентина": онлайн-трансляція голів у матчі Ліги конференцій (відео)

Представник УПЛ зіграє з командою із Серії А

У четвер, 21 серпня, "Полісся" зіграє перший поєдинок з "Фіорентиною" в рамках стикового раунду плей-оф Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Напередодні Вовки поступилися у чемпіонаті України.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Полісся" — "Фіорентина". Зустріч, яка відбудеться у Прешові (Словаччина) на стадіоні "Татран", розпочнеться о 21:00 за київським часом. У цій статті оперативно з’являтимуться відео голів, а по закінченні зустрічі — найкращі моменти поєдинку.

"Полісся" — "Фіорентина": онлайн-трансляція голів (оновлюється)

Гра-відповідь між командами відбудеться 28 серпня в Італії. Переможець протистояння вийде в основний етап ЛК, а той, хто програє, вилетить з єврокубків.

Зазначимо, "Полісся" стартувало в єврокубках 2025/26 із 2-го кваліфікаційного раунду ЛК протистоянням проти андоррської "Санта-Коломи". Вовки пройшли андоррців із загальним рахунком 5:3. Потім житомирська команда вибила з турніру угорський "Пакш" (4:2).

Нагадаємо, у "Поліссі" після завершення кампанії 2024/25 відбулися значні кадрові зміни. Головним придбанням став прихід у команду нового головного тренера Руслана Ротаня, який привів "Олександрію" до "срібла" в УПЛ.