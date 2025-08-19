Футболіст збірної України тримав заощадження в авто: у машину поцілила російська ракета (відео)

Гравець дав відверте інтерв’ю

Півзахисник "Металіста 1925" та збірної України Іван Калюжний пояснив своє рішення покинути "Олександрію". Минулого сезону клуб посів друге місце у чемпіонаті України.

Відповідний коментар Калюжного наводить YouTube-канал "ТаТоТаке". За його словами, керівництво "Олександрії" ніяк не відреагувало на ракетний удар РФ, який знищив машину футболіста. Як виявилося, Іван зберігав свої заощадження та документи у цьому авто.

– Чи були шанси у "Олександрії" утримати вас у команді?

– Якби "Олександрія" зробила трохи інакше — з мого боку пішов би до них такий самий жест, тому що я намагаюся віддячити людям. Ми дуже добре [ладнали] з президентом, але був один момент.

Ситуація була, коли поряд зі мною впала ракета, машина згоріла. І мені навіть із керівництва ніхто не зателефонував. Це такий жест, який міг би кардинально змінити, але є так, як є.

– Це сталося взимку, ми бачили сторіс вашої дружини. Це було у Києві?

– Її просто рознесло, поряд із нею впала ракета.

– Це правда, що у машині були ваші особисті заощадження?

– Так.

– Майже всі?

– Так. І документи, все було. Подзвонили всі, окрім них, тренер зателефонував. Можливо, керівники були ображені, але тут уже більше йдеться не про футбол.

Автомобіль Калюжного згорів після ракетного удару РФ

Нагадаємо, вранці 20 грудня 2024 року Росія завдала ракетний удар по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у 3-х районах міста. У січні 2025 року Калюжний перейшов у харківський "Металіст-1925".