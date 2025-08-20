"Полесье" - "Фиорентина": онлайн-трансляция голов в матче Лиги конференций (видео)

Представитель УПЛ сыграет с командой из Серии А

В четверг, 21 августа, "Полесье" сыграет первый поединок с "Фиорентиной" в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Накануне Волки уступили в чемпионате Украины.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Полесье" — "Фиорентина". Встреча, которая пройдет в Прешове (Словакия) на стадионе "Татран", начнется в 21:00 по киевскому времени. В этой статье оперативно будут появляться видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты поединка.

"Полесье" — "Фиорентина": онлайн-трансляция голов (обновляется)

Ответная игра между командами состоится 28 августа в Италии. Победитель противостояния выйдет в основной этап ЛК, а проигравший вылетит из еврокубков.

Отметим, "Полесье" стартовало в еврокубках 2025/26 со 2-го квалификационного раунда ЛК противостоянием против андоррской "Санта-Коломы". Волки прошли андоррцев с общим счетом 5:3. Затем житомирская команда выбила из турнира венгерский "Пакш" (4:2).

Напомним, в "Полесье" после завершения кампании 2024/25 произошли значительные кадровые изменения. Главным приобретением стал приход в команду нового главного тренера Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к "серебру" в УПЛ.