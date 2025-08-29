"Шахтар" від ганьби в єврокубках врятували бразильці та пенальті (відео)

Донецький клуб мало не вилетів із відбору Ліги конференцій

У четвер, 28 серпня, "Шахтар" та "Серветт" зіграли другий поєдинок у рамках стикового раунду відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. У першій грі Гірники та швейцарці переможця не виявили (1:1).

Зустріч, що проходила у Женеві (Швейцарія) на "Стад-де-Женев", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники володіли відчутною перевагою по ходу зустрічі, а ось господарі розраховували на контратаки. Одна із таких у другому таймі принесла швейцарцям гол. На 53-й хвилині Ліліан Нжо вийшов віч-на-віч з Різником і відкрив рахунок у грі. Гірники пішли відіграватися і відразу могли пропустити ще, проте обійшлося. А на 69-й хвилині Кауан Еліас заробив пенальті, який реалізував Кевін.

Зрештою команди звели гру внічию. У другому овертаймі Гірники таки дотиснули "Серветт". Переможний гол на свій рахунок записав Кауан Еліас.

"Серветт" – "Шахтар" — 1:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Нжо, 53 – Кевін, 70 (пен.), Еліас, 113

Попередження: Стеванович, 29, Мраз, 54, Ондуа, 119 – Кевін, 90+3, Еліас, 114, Педріньйо да Сілва, 119

"Серветт": Малль – Мазіку, Барон, Бронн, Маньїн – Нжо (Ондуа, 73), Фомба (Джеллоу, 114), Конья (Гіємено, 106), Стеванович (Моранді, 114) – Мраз (Варела, 65), Антунес (Уаттара, 83).

"Шахтар": Різник – Педріньйо Азеведо (Азарові, 100), Матвієнко, Бондар, Вінісіус (Конопля, 68) – Очеретько (Марлон Сантос, 99), Марлон Гомес (Лукас, 68), Бондаренко (Еліас, 55) – Кевін, Судаков, Аліссон (Педріньйо да Сілва, 55).

Статистика матчу Серветт - Шахтар

Повний відеоогляд матчу "Серветт" — "Шахтар" буде доступний тут пізніше.

Таким чином, "Шахтар" вийшов в основний етап Ліги конференцій, "Серветт" залишає єврокубки. Жеребкування третього за силою єврокубка відбудеться у п’ятницю, 29 серпня.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій.

"Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26.