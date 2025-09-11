"Корупція процвітає": колишній радник Суркіса пройшовся по "Динамо" після відходу

Футболіст із "динамівським серцем", схоже, залишив клуб назавжди

Екснападник київського "Динамо" та збірної України Артем Кравець частково розкрив причини свого звільнення з посади радника президента Біло-синіх Ігоря Суркіса. Напередодні менеджмент столичного клубу провалився із трансфером румунського футболіста Владислава Бленуце.

Відповідний пост Кравець розмістив на своїй сторінці в Instagram. В опублікованій заяві Артем зазначив, що хотів змінити ситуацію в "Динамо", проте через багато причин йому не вдалося зробити цього.

Крім того, Кравець заявив, що організував трансфер колумбійця Браяна Себальйоса в "Динамо" за 1,25 млн євро, проте керівництво Біло-Синіх відмовилося. 2025 року Браян потрапив у збірну сезону МЛС, тепер за нього хочуть понад 5 млн євро.

Мене не звільнили, я просто не хочу працювати заради галочки, я хотів щось змінити! А коли корупція процвітає і нові ідеї нікому не потрібні, тоді немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю х***ю… Артем Кравець

Довідка: Артем Кравець майже всю кар’єру провів у "Динамо" Київ. Грав також за київський "Арсенал", німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", турецькі "Кайсеріспор", "Коньяспор" та "Сакар’яспор". Прославився завдяки дублю у ворота "Валенсії" (2:2) на "Местальї" в 1/16 фіналу Кубка УЄФА 2008/09.

Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК.

У чемпіонаті України кияни йдуть на першу позицію. До речі, "динамівці" не втрачали очки у поточному розіграші УПЛ.