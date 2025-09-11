Рус

"Договорняки" повернулися в український футбол: деталі скандалу (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Рух" — "Полтава" Новина оновлена 11 вересня 2025, 17:48
"Рух" — "Полтава". Фото ФК Рух

Україна опинилася серед лідерів за кількістю потенційно договірних матчів за серпень 2025 року

Футбольний матч 1-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Рух" — "Полтава" (2:1) потрапив під підозру. Букмекери вважають, що ця зустріч, можливо, була договірною.

Про це повідомив на своєму YouTube-каналі відомий футбольний журналіст та блогер Ігор Бурбас. За словами Бурбаса, букмекери назвали матч "Рух" — "Полтава" підозрілим через аномальні ставки на перший тайм.

У нас усі ставки на перший тайм і якраз на господарів. "Рух" заб’є у першому таймі, гол у першому таймі та гол "Руха" у першому таймі. У принципі все зайшло. 1:1 завершився перший тайм.

Ну, така ситуація. Тому питання до комітету з етики чесної гри, дуже чесної гри. Пане Давиденко, ау, ви контролюєте? Ви в курсі цієї ситуації взагалі? Розслідуйте! Ось вам їжа для роздумів. Ну, я ж сподіваюся, що у нас не відбіркове правосуддя, бо попіаритись, знаєш, у нас у будинку футболу там мастаки сидять.

Ігор Бурбас

За словами Бурбаса, під підозру у "договірняках" потрапили також матч Кубка України "Металіст-1925" — "Оболонь" (2:0), гра УПЛ "Полтава" — "Зоря" (1:4) та поєдинок Першої ліги "Лівий Берег" — "Прикарпаття" (2:1).

Україна, на думку букмекерів, є серед лідерів за кількістю договірних матчів. Отже, нам є чим пишатися, є чим пишатися УАФ, є чим пишатися Комітету з етики чесної гри. Тому що якщо ми тут у цій студії не розповімо, всім так здаватиметься, що ми побороли корупцію, договірних матчів в українському футболі немає. Та тому, що комітет з етики чесної гри покриває це, не розповідає про це, замовчує, щоб усі думали, що там усі працюють, усіх залякали. Як було, друзі, так і є, на жаль.

Ігор Бурбас

Нагадаємо, колишній помічник головного тренера "Лівого Берега" Андрій Запорожан отримав тривалий бан від футбольної діяльності. Йому інкримінують спробу впливу на суддівську бригаду напередодні матчу першого кола УПЛ сезону 2024/25 "Рух" – "Лівий Берег" (1:0).

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Полтава #ФК Рух