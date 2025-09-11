"Договорняки" повернулися в український футбол: деталі скандалу (відео)

У нас усі ставки на перший тайм і якраз на господарів. "Рух" заб’є у першому таймі, гол у першому таймі та гол "Руха" у першому таймі. У принципі все зайшло. 1:1 завершився перший тайм.

Ну, така ситуація. Тому питання до комітету з етики чесної гри, дуже чесної гри. Пане Давиденко, ау, ви контролюєте? Ви в курсі цієї ситуації взагалі? Розслідуйте! Ось вам їжа для роздумів. Ну, я ж сподіваюся, що у нас не відбіркове правосуддя, бо попіаритись, знаєш, у нас у будинку футболу там мастаки сидять.