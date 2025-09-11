"Договорняки" повернулися в український футбол: деталі скандалу (відео)
Україна опинилася серед лідерів за кількістю потенційно договірних матчів за серпень 2025 року
Футбольний матч 1-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Рух" — "Полтава" (2:1) потрапив під підозру. Букмекери вважають, що ця зустріч, можливо, була договірною.
Про це повідомив на своєму YouTube-каналі відомий футбольний журналіст та блогер Ігор Бурбас. За словами Бурбаса, букмекери назвали матч "Рух" — "Полтава" підозрілим через аномальні ставки на перший тайм.
У нас усі ставки на перший тайм і якраз на господарів. "Рух" заб’є у першому таймі, гол у першому таймі та гол "Руха" у першому таймі. У принципі все зайшло. 1:1 завершився перший тайм.
Ну, така ситуація. Тому питання до комітету з етики чесної гри, дуже чесної гри. Пане Давиденко, ау, ви контролюєте? Ви в курсі цієї ситуації взагалі? Розслідуйте! Ось вам їжа для роздумів. Ну, я ж сподіваюся, що у нас не відбіркове правосуддя, бо попіаритись, знаєш, у нас у будинку футболу там мастаки сидять.
За словами Бурбаса, під підозру у "договірняках" потрапили також матч Кубка України "Металіст-1925" — "Оболонь" (2:0), гра УПЛ "Полтава" — "Зоря" (1:4) та поєдинок Першої ліги "Лівий Берег" — "Прикарпаття" (2:1).
Україна, на думку букмекерів, є серед лідерів за кількістю договірних матчів. Отже, нам є чим пишатися, є чим пишатися УАФ, є чим пишатися Комітету з етики чесної гри. Тому що якщо ми тут у цій студії не розповімо, всім так здаватиметься, що ми побороли корупцію, договірних матчів в українському футболі немає. Та тому, що комітет з етики чесної гри покриває це, не розповідає про це, замовчує, щоб усі думали, що там усі працюють, усіх залякали. Як було, друзі, так і є, на жаль.
Нагадаємо, колишній помічник головного тренера "Лівого Берега" Андрій Запорожан отримав тривалий бан від футбольної діяльності. Йому інкримінують спробу впливу на суддівську бригаду напередодні матчу першого кола УПЛ сезону 2024/25 "Рух" – "Лівий Берег" (1:0).