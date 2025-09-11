"Динамо" відмовило футболісту збірної України: причина розсмішила мережу

Кіпер довго грав за "Динамо", але тепер на нього там не чекають

Голкіпер "Аль-Шабаба" (Саудівська Аравія) та збірної України Георгій Бущан нещодавно став гравцем "Полісся" (оренда). Воротар хотів повернутися до "Динамо" Київ, проте отримав відмову.

Про це повідомляє "ТаТоТаке". За словами журналіста проєкту Михайла Співаковського, кияни відмовили досвідченому воротареві, щоб не нашкодити молодому Руслану Нещерету. Цей трансфер нібито міг вплинути на психологічний стан першого номера "Динамо".

За моєю інформацією, підтвердженою у керівництві "Динамо", представники Бущана насамперед звернулися до "Динамо" і повідомили клубу, що є можливість взяти Георгія в оренду. Керівники клубу порадилися з тренером воротарів Михайлом Михайловим і такою була спільна думка, що можна це зробити, але це психологічно вдарить по Нещерету. Тому Георгію довелося шукати новий клуб та швидше за всіх зорієнтувалося "Полісся". Михайло Співаковський

У мережі лише посміялися з цієї ситуації. Користувачі зазначили, що "Динамо" припустилося помилки, адже Нещерет все ще не є таким надійним у воротах, як Бущан.

31-річний Бущан у поточному сезоні зіграв лише 1 матч, у якому пропустив 4 голи. 23-річний Нещерет провів 10 ігор, пропустивши 9 голів.

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією, з якою гра запланована на 10 жовтня. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через цей турнір. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні та не змогла вийти у дивізіон А Ліги націй.