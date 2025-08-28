Швидкий гол не допоміг "Динамо": Біло-сині вилетіли до Ліги конференцій (відео)

Київський клуб не зумів взяти реванш за поразку у Сербії

У четвер, 28 серпня, "Динамо" зіграло другий матч проти "Маккабі" Тель-Авів у рамках стикового раунду відбору Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. У першій грі Біло-Сині зазнали поразки з рахунком 1:3.

Зустріч, що проходила у Любліні (Польща) на однойменній арені, завершилася з рахунком 1:0 на користь "динамівців". Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни вдало розпочали поєдинок, забивши гол уже на 5-й хвилині. Едуардо Герреро після розіграшу стандарту головою замкнув навіс Піхальонка з правого флангу. Біло-сині створили у першому таймі ще кілька моментів, але повторити успіх не вдалося. Гості своєю чергою також били по воротах, а під завісу першої половини Михавко зробив сейв року, заблокувавши удар на лінії воріт.

У другому таймі ізраїльський клуб виглядав краще, а кияни практично нічого не створили біля воріт суперника. Біло-сині навіть не спромоглися організувати фінальний штурм.

"Динамо" – "Маккабі" Тель-Авів – 1:0 (перший матч – 1:3)

Гол: Герреро (5)

Попередження: Сіссоко (25), Белич (58)

"Динамо": Нещерет – Дубінчак, Михавко, Біловар (Попов, 62; Бражко, 84), Караваєв – Буяльський, Михайленко, Піхальонок (Шапаренко, 84) – Волошин, Герреро (Пономаренко, 73), Ярмоленко (Кабаєв, 62).

"Маккабі" Тель-Авів: Мішпаті – Ревіво, Ейтор (Шломо, 76), Камара, Асанте, Єгезкель – Белич (Ледерман, 86), Перец, Сіссоко (Ной, 46) – Давіда, Мадмон (Ніколаєску, 68).

Статистика матчу Динамо - Маккабі

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Маккабі":

Таким чином, "Маккабі" вийшов у основний етап Ліги Європи. "Динамо" зіграє в основному етапі Ліги конференцій. Жеребкування другого та третього за силою єврокубків відбудеться у п’ятницю, 29 серпня.

Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи.

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".