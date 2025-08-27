"Фіорентина" — "Полісся": онлайн-голів у матчі Ліги конференцій

Український клуб перебуває на межі вильоту з єврокубків

У четвер, 28 серпня, "Полісся" зіграє з "Фіорентиною" другий матч у рамках стикового раунду відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. У першій грі житомирський клуб розгромно поступився представнику Серії А (0:3).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Фіорентина" — "Полісся". Зустріч, яка відбудеться у Реджо-Емілії (Італія) на стадіоні "Чітта-дель-Тріколорі", розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція голів у матчі "Фіорентина" — "Полісся" (оновлюється)

Новини перед грою

Переможець протистояння вийде в основний етап ЛК, а той, хто програє, вилетить з єврокубків.

Відеоогляд матчу "Полісся" — "Фіорентина" 0:3

Зазначимо, "Полісся" стартувало в єврокубках 2025/26 із 2-го кваліфікаційного раунду ЛК протистоянням проти андоррської "Санта-Коломи". Вовки пройшли андоррців із загальним рахунком 5:3. Потім житомирська команда вибила з турніру угорський "Пакш" (4:2).

Нагадаємо, у "Поліссі" після завершення кампанії 2024/25 відбулися значні кадрові зміни. Головним придбанням став прихід у команду нового головного тренера Руслана Ротаня, який привів "Олександрію" до "срібла" в УПЛ.