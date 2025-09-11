Канело — Кроуфорд: Усик дав прогноз на бій століття

Усик поділився думкою про чемпіонський поєдинок

У суботу, 13 вересня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться великий вечір профі-боксу, головною подією якого стане супербій Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО). Абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик дав прогноз на цей поєдинок.

Відповідний коментар українського чемпіона наводить talksport. Олександр часто називав саме Кроуфорда найкращим боксером світу, а тому ставить на нього. Теренсу, як і Усику, доведеться спростовувати споконвічне "правило" боксу: "Хороший великий боєць завжди переможе хорошого маленького бійця".

Я скажу, що Теренс переможе. Дуже розумний боксер, багато вміє в ринзі. Альварес, звичайно, більший і потужніший, відмінний боєць. Але у цьому поєдинку ставлю на Кроуфорда. Олександр Усик

Зазначимо, що на кону бою Канело — Кроуфорд стоїть титул абсолютного чемпіона світу у другій середній ваговій категорії (до 76,2 кг). Зараз усі пояси у цьому дивізіоні належать Альваресу. Теренс раніше ставав абсолютним чемпіоном світу у напівсередній (до 66,678 кг) та першій напівсередній вагових категоріях (до 63,503). Американець підніметься на 2 категорії, щоб поборотися з досвідченим мексиканцем та увійти в історію боксу.

Промо відео бою Канело — Кроуфорд

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися бій Канело — Кроуфорд в Україні. Також у нас на сайті доступний прогноз букмекерів на це протистояння.