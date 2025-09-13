Канело — Кроуфорд: чи буде безкоштовна трансляція і скільки коштує платна підписка

Великий бій відбудеться у США

У суботу, 13 вересня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) у рамках грандіозного вечора боксу відбудеться бій століття Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу Канело — Кроуфорд.

Безкоштовна трансляція шоу Канело — Кроуфорд не планується. Про це повідомляє "Телеграф".

Проте офіційний транслятор вечора боксу у Лас-Вегасі Netflix підготував для любителів цього виду спорту приємний сюрприз. Супербій Канело — Кроуфор буде доступний за будь-якою підпискою на Netflix, вартість якої становить від 4,99 євро (близько 240 грн). Крім того, супербій в Україні покаже Megogo за підпискою "MEGOPACK N+S" (від 449 грн для нових користувачів).

Додамо, що ранній андеркард шоу Канело — Кроуфорд стартує о 00:30 за київським часом. Основний кард розпочнеться о 04:00, а головний бій вечора орієнтовно стартує о 06:00.

Промо відео бою Канело — Кроуфорд

Раніше український чемпіон світу Олександр Усик дав прогноз на бій Канело — Кроуфорд. До речі, прогноз Олександра відрізняється від думки букмекерів.