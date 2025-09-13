Канело — Кроуфорд: онлайн-трансляція вечора боксу

Грандіозне шоу боксу відбудеться у Лас-Вегасі

У суботу, 13 вересня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться великий вечір професійного боксу. Головною подією шоу стане "бій століття" Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Канело — Кроуфорд. Початок трансляції 14 вересня о 00:30 за київським часом. За докладним ходом головного бою можна стежити у трансляції за посиланням вище.

Онлайн-трансляція вечора боксу Канело — Кроуфорд (оновлюється)

Пряма трансляція боїв раннього андеркарда

Перед боєм боксери провели процедуру зважування. Канело та Кроуфорд показали однакову вагу перед поєдинком – 75,96 кг.

Що на кону бою Канело — Кроуфорд

Поєдинок двох легенд сучасності — непересічна подія у світі боксу. На кону поєдинку стоять усі основні пояси у другій середній вазі (до 76,203 кг), а також пояс The Ring – все це поки що належить Альваресу. Зазначимо, що Кроуфорд у разі перемоги увійде в історію як перший абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях. Водночас для Альвареса це просто черговий захист титулу, щоправда, із зіркою рейтингу P4P.

Де і коли дивитися бій Канело — Кроуфорд

Шоу Канело — Кроуфорд в Україні та в усьому світі покаже Netflix. Стрімінгова платформа не транслюватиме бої за системою PPV — Pay-per-view (плата за перегляд). Щоб подивитись вечір боксу Канело — Кроуфорд, достатньо оплатити місячну передплату, вартість якої становить від 4,99 євро (близько 240 грн). Крім того, супербій в Україні покаже Megogo за підпискою "MEGOPACK N+S" (від 449 грн для нових користувачів). Поєдинки раннього андеркарда покажуть безкоштовно на YouTube.

Ранній андеркард шоу Канело — Кроуфорд стартує 14 вересня о 00:30 за київським часом. Основний кард розпочнеться о 04:00, а головний бій вечора орієнтовно стартує о 06:00.

Промо відео бою Канело — Кроуфорд

Прогноз букмекерів на бій Канело — Кроуфорд

На думку букмекерів, Канело є невеликим фаворитом поєдинку. Імовірність перемоги мексиканця фахівці оцінюють у 63%, а успіх Кроуфорда — у 42% при маржі букмекерів у 5%. Найімовірнішим результатом поєдинку аналітики називають перемогу Альвареса рішенням суддів (коефіцієнт 2,20). Успіх Теренса за підсумками 12 раундів менш ймовірний – 3,10. Букмекери вважають, що Сауль має більше шансів на нокаут — коефіцієнт 4,75 проти 10,00 за американця.

Кард шоу Канело — Кроуфорд

Основний кард

Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)

Каллум Волш (14-0, 11 KO) — Фернандо Варгас, мол. (17-0, 15 KO)

Крістіан Мбіллі (29-0, 24 KO) — Лестер Мартінес (19-0, 16 KO)

Мохаммед Алакель (5-0, 1 КО) — Тревіс Кент Кроуфорд (7-4, 2 КО)

Попередній кард

Сергій Богачук (26-2, 24 KO) — Брендон Адамс (25-4, 16 KO)

Іван Дичко (15-0, 14 KO) — Джермейн Франклін (23-2, 15 KO)

Реіто Цуцумі (2-0, 1 КО) — Хав’єр Мартінес (7-2, 4 КО)

Султан Альмохамед (дебют) — Мартін Карабайо (0-0-1)

Стівен Нельсон (20-1, 16 KO) — Райко Сантана (12-4, 6 КО)

Марко Верде (2-0, 1 KO) — Маркос Осоріо-Бетанкурт (11-2-1, 8 КО)

Кард шоу Канело — Кроуфорд

Останні бої

У своєму останньому поєдинку Альварес одноголосним рішенням суддів здолав непереможного кубинця Вільяма Скулла.

Кроуофрд своєю чергою одноголосним рішенням суддів переміг Ізраїла Мадрімова з Узбекистану.

Раніше український чемпіон світу Олександр Усик дав прогноз на бій Канело — Кроуфорд. Цікаво, що прогноз Олександра відрізняється від думки букмекерів.