Альварес — Кроуфорд: онлайн-трансляція бою

Зірки світового боксу проведуть "бій сторіччя"

У суботу, 13 вересня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийдуть мексиканець Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) та американець Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Канело — Кроуфорд. За ходом шоу боксу у Лас-Вегасі можна стежити у статті "Канело — Кроуфорд: онлайн-трансляція вечора боксу". Головний бій орієнтовно розпочнеться 14 вересня о 06:00 за київським часом.

Бій Канело — Кроуфорд цілком можна назвати поєдинком сторіччя. Обидва боксери входять до п’ятірки найкращих незалежно від ваги. Кроуфорд був абсолютним чемпіоном світу у напівсередній (до 66,678 кг) та першій напівсередній вагових категоріях (до 63,503 кг), а Альварес захищає титул "абсолюту" у другій середній вазі (до 76,203 кг). Чи зможе маленький хороший боєць здолати великого хорошого бійця побачимо на Allegiant Stadium у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, бій Канело — Кроуфорд покажуть в Україні, проте безкоштовна трансляція не планується. Додамо, що букмекери вважають Сауля фаворитом, а ось Олександр Усик із цим не згоден.