Альварес — Кроуфорд: де і коли дивитися бій століття

Головний поєдинок століття пройде в США

У суботу, 13 вересня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться грандіозний вечір боксу, головною подією якого стане супербій Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО). Обидва боксери, як і українець Олександр Усик, є абсолютними чемпіонами світу у своїх вагових категоріях.

Шоу Канело — Кроуфорд в Україні та в усьому світі покаже Netflix. Про це повідомляє пресслужба стрімінгового сервісу. Для перегляду поєдинку достатньо мати платну підписку на платформу.

Netflix не транслюватиме шоу по системі PPV — Pay-per-view (плата за перегляд). Щоб подивитись вечір боксу Канело — Кроуфорд, достатньо оплатити місячну передплату, вартість якої становить від 4,99 євро (близько 240 грн). Крім того, супербій в Україні покаже Megogo за підпискою "MEGOPACK N+S" (від 449 грн для нових користувачів).

Ефір на Netflix розпочнеться о 22:30 за київським часом із поєдинків раннього андеркарда. Бої основного карда стартують о 3:00. Головний поєдинок шоу орієнтовно розпочнеться о 06:00.

Промо відео бою Канело — Кроуфорд

Зазначимо, бій Канело — Кроуфорд пройде у другій середній вазі (до 76,203 кг), в якій Альварес є абсолютним чемпіоном світу. Теренс ставав абсолютним чемпіоном світу у напівсередній (до 66,678 кг) та першій напівсередній вагових категоріях (до 63,503).

