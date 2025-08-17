Ф’юрі назвав боксера, який знищить Усика

Мене постійно запитують про молодого Мозеса Ітаума — про його потенційні бої проти Олександра Усика та інших великих імен. І моя думка — це не думка людини, яка не знає боксу. Це думка людини, яка сама була там, виграла всі можливі пояси, виграла все, що тільки можна виграти в боксі, і зробила це дуже добре.

Бокс — це гра молодих. Як я казав Володимиру Кличку, коли йому було 37: бокс — гра молодих, і він ні на кого не чекає.

Отже, моя думка – почуйте це тут уперше: Мозес рознесе всіх старих у цьому дивізіоні – Усика, Джошуа, Міллера, будь-кого, навіть Чжана, хоч і Луїса Ортіса. Всі ці великі імена минулого вже вичерпана сила. Навіть нинішній чемпіон світу.

Вони забрали мої пояси й віддали їх Усіку. Але Мозес все одно його знищить, бо це молодий хлопець проти старого. А старий ніколи не зможе змагатися з молодим.