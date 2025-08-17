Ф’юрі назвав боксера, який знищить Усика
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Черговий британець претендує на бій із українським чемпіоном
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) впевнений, що 20-річний британський боксер Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) переможе абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО). Напередодні Ітаума в першому раунді нокаутував досвідченого співвітчизника Ділліана Вайта (31-4, 21 КО).
Відповідний коментар Циганського короля наводить Queensberry Promotions. За словами британця, головним козирем Ітауми є молодість.
Мене постійно запитують про молодого Мозеса Ітаума — про його потенційні бої проти Олександра Усика та інших великих імен. І моя думка — це не думка людини, яка не знає боксу. Це думка людини, яка сама була там, виграла всі можливі пояси, виграла все, що тільки можна виграти в боксі, і зробила це дуже добре.
Бокс — це гра молодих. Як я казав Володимиру Кличку, коли йому було 37: бокс — гра молодих, і він ні на кого не чекає.
Отже, моя думка – почуйте це тут уперше: Мозес рознесе всіх старих у цьому дивізіоні – Усика, Джошуа, Міллера, будь-кого, навіть Чжана, хоч і Луїса Ортіса. Всі ці великі імена минулого вже вичерпана сила. Навіть нинішній чемпіон світу.
Вони забрали мої пояси й віддали їх Усіку. Але Мозес все одно його знищить, бо це молодий хлопець проти старого. А старий ніколи не зможе змагатися з молодим.
Нагадаємо, у липні 2025 року 38-річний Усик нокаутував 27-річного британця Даніеля Дюбуа, вдруге ставши "абсолютом" у гевівейті. Після бою Олександр назвав потенційних суперників, про Ітауму чемпіон не сказав жодного слова. Додамо, що раніше Усик двічі перемагав Ф’юрі, хоча той жодного разу не визнав поразки.
Зазначимо, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера(36-3, 24 KO). Команда українця поки не підтвердила захист титулу та просить відстрочити переговори. Крім того, з’явилася інформація про травму спини чемпіона, через що Олександру потрібно більше часу на відновлення.