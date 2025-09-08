Альварес – Кроуфорд: прогноз на головний бій року

У Лас-Вегасі визначиться найкращий боксер світу

У суботу, 13 вересня, Лас-Вегас перетвориться на мекку боксу, адже там пройде непересічна подія — вечір професійного боксу Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО). У шоу також виступить український боксер Сергій Богачук.

На думку букмекерів, Канело є невеликим фаворитом поєдинку. Про це повідомляє Favbet.

Імовірність перемоги мексиканця фахівці оцінюють у 63%, а успіх Кроуфорда — у 42% при маржі букмекерів у 5%. Найімовірнішим результатом поєдинку аналітики називають перемогу Альвареса рішенням суддів (коефіцієнт 2,20). Успіх Теренса за підсумками 12 раундів менш ймовірний – 3,10. Букмекери вважають, що Сауль має більше шансів на нокаут — коефіцієнт 4,75 проти 10,00 за американця.

Прогноз букмекерів на супербій Канело — Кроуфорд

Favbet: (перемога Канело 1,60 — нічия 15,00 — перемога Кроуфорда 2,35)

William Hill: (1,61 — 13,00 — 2,37)

Бій Канело — Кроуфорд покажуть в Україні на кількох платформах. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок у прямому етері.

Раніше британський супертяж Мозес Ітаума нокаутував Ділліана Вайта в першому раунді. До речі, Ітаумі пророкують славу Олександра Усика, який зараз володіє всіма основними поясами в цій вазі.