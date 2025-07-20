Усик — Дюбуа 2: фото з вечора боксу довело Мілевського до істерики

Відомі українці відвідали шоу боксу Усик — Дюбуа 2 у Лондоні

Скандальний колишній футболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський розкритикував ексголкіпера Біло-синіх Дениса Бойка за поїздку до Лондона (Велика Британія) на шоу боксу Усик — Дюбуа 2. Денис зробив спільне фото зі співачкою Надією Дорофєєвою, яка виконала гімн України на "Вемблі".

Відповідний пост Мілевський розмістив на своєму Telegram-каналі. "Міля" зазначив, що з країни під час дії воєнного стану виїжджають "усі кому не ліньки".

"Поїхав джокер всіх обманювати.

Уявляю, скільки було б хейту та коментарів, якби ми з Алієвим виставили фото з "Вемблі".

Виїжджають просто всі кому не ліньки, б***ь. Ось цей Вася, б***ь, куди він поїхав, б***ь? Як він поїхав, б***ь?

Поїхав джокер усіх дурити, н*х. Кому не ліньки – всі їздять. Ну, це нормально, пацантре, б***ь? Е***ь просто. Все, б***ь.

А навіть якщо ти поїхав, то не виставляй фотки. Просто ганьба. Приїхав, глянув, поїхав. Ще раз вся сутність цієї людини підтверджується", — заявив Мілевський.

Денис Бойко з Надією Дорофєєвою у Лондоні

Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді. До речі, на вечорі боксу в Лондоні билися ще двоє українців: напівваговик Даніель Лапін і суперваговик Владислав Сіренко. Лапін здобув найважчу перемогу, а ось Сіренко сенсаційно програв свій бій.

Після перемоги Усик зізнався, що навіть не думає закінчувати кар’єру. Крім того, чемпіон зворушливо звернувся до українських військових.