"Б’ють, як кінь копитом": Усик назвав боксерів, перед якими у нього тремтіли ноги (відео)

Чемпіон після своєї перемоги зустрівся із захисниками України

Абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик після перемоги на Даніелем Дюбуа розповів про знамениту заяву 11-річної давності, в якій він замахнувся на пояси братів Кличків. Тоді з його амбіцій лише посміялися.

Відповідний коментар Усика доступний на YouTube-каналі "ПравдаТУТ Львів". Українець зустрівся з військовими, один із яких згадав звернення молодого Олександра до легенд боксу.

"Слухайте, я взагалі, коли це говорив, у мене ноги тремтіли. Я, коли це говорив – комедія. Такі два здоровенних тіпи сидять, які просто в голову дадуть і все. Що Віталій Володимирович, що Володимир Володимирович б'ють, як кінь копитом.

Я з Володимиром стояв у парах, знаю, як він б’є. Я думаю, у будь-якому випадку тут же люди, тут ніхто точно не вдарить. А якщо що, я там швиденько втечу.

Я пам’ятаю, тоді багато критики було, на кшталт, "як ти міг таке сказати", або "що ти собі думаєш, щоб таке сказати?" Послухайте, що я такого сказав, що я запитав у людей, чи буду я забирати пояси у вас, чи ви їх залишите і я їх завойовуватиму сам. Це нормальні амбіції людини, яка хоче досягти якоїсь мети у спорті, завоювати пояси", — заявив Олександр.

Молодий Олександр Усик та брати Клички

Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді. До речі, на вечорі боксу в Лондоні билися ще двоє українців: напівваговик Даніель Лапін і суперваговик Владислав Сіренко. Лапін здобув важку перемогу, а ось Сіренко сенсаційно програв свій бій.

Раніше WBO зобов’язала команду Усика домовитися про проведення захисту титулу з Джозефом Паркером.