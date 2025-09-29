"Динамо" — "Крістал Пелас": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Київський клуб стартує в основному раунді 3-го за силою єврокубку

У четвер, 2 жовтня, чемпіони України стартують в основному етапі Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу першого туру ЛК "Динамо" — "Крістал Пелас".

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Крістал Пелас" у Польщі.

Ексклюзивним транслятором Ліги конференцій в Україні є Megogo.

Безкоштовної офіційної трансляції матчу "Динамо" — "Крістал Пелас" не буде.

У прямому етері в Україні гру "Динамо" — "Крістал Пелас" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Подивитися поєдинок зможуть володарі передплат "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 79 грн за перші 7 днів. Гра відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Офіційної безкоштовної трансляції матчу не буде.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку.

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".