"Динамо" — "Крістал Пелас": онлайн-трансляція матчу

Київський клуб спробує відібрати очки у команди АПЛ

У четвер, 2 жовтня, "Динамо" зіграє домашній поєдинок 1-го туру основного етапу Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти англійського "Крістал Пелас". Напередодні кияни втратили лідерство у чемпіонаті України.

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Крістал Пелас" у Польщі

Англійський клуб йде третім в АПЛ

Розсудить гру бельгійська бригада рефері на чолі з Лотаром Д’Хондтом

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Крістал Пелас". Початок гри о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" — "Крістал Пелас" (оновлюється)

Новини перед грою "Динамо" — "Крістал Пелас"

Де дивитись матч "Динамо" — "Крістал Пелас"

У прямому етері в Україні гру "Динамо" — "Крістал Пелас" покаже медіаплатформа Megogo. Подивитися поєдинок зможуть володарі передплат "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 79 грн за перші 7 днів. Гра відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні. Офіційної безкоштовної трансляції матчу не буде.

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" — "Крістал Пелас"

На думку букмекерів, кияни є безнадійними аутсайдерами зустрічі.

Favbet: (перемога "Динамо" 5,40 — нічия 4,40 — перемога "Крістал Пелас" 1,60)

William Hill: (5,00 — 3,90 — 1,60)

Bwin: (5,00 — 3,80 — 1,58)

Історія зустрічей

"Динамо" та "Крістал Пелас" не перетиналися між собою. У Польщі команди проведуть свій перший очний поєдинок.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку.

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".