"Динамо" та "Шахтар" дізнаються суперників: онлайн-трансляція жеребкування Ліги конференцій
Українські гранди зіграють у третьому за силою єврокубку
У п’ятницю, 29 серпня, у Grimaldi Forum у Монако відбудеться жеребкування загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Україну на турнірі представлять дві команди — чемпіон та бронзовий призер минулого сезону УПЛ "Динамо" та "Шахтар" відповідно.
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування ЛК. Початок заходу о 14:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція жеребкування загального етапу Ліги конференцій (оновлюється)
Перед жеребкуванням 36 команд було розділено на 6 кошиків по 6 команд у кожній згідно з клубним рейтингом УЄФА.
Учасники Ліги конференцій 2025/26
Кошик 1
- "Фіорентина" (ITA)
- "Алкмар" (NED)
- "Шахтар" (UKR)
- "Слован" (SVK)
- "Рапід" (AUT)
- "Легія" (POL)
Кошик 2
- "Спарта" Прага (CZE)
- "Динамо" Київ (UKR)
- "Крістал Пелес" (ENG)
- "Лех" (POL)
- "Райо Вальєкано" (ESP)
- "Шемрок Роверс" (IRL)
Кошик 3
- "Омонія" (CYP)
- "Майнц" (GER)
- "Страсбур" (FRA)
- "Ягеллонія" (POL)
- "Целє" (SLO)
- "Рієка" (CRO)
Кошик 4
- "Зрінськи" (BIH)
- "Лінкольн Ред Імпс" (GIB)
- Купс (FIN)
- АЕК Афіни (GRE)
- "Абердін" (SCO)
- "Дріта" (KOS)
Кошик 5
- "Брейдаблік" (ISL)
- "Сігма" (CZE)
- "Самсунспор" (TUR)
- "Ракув" (POL)
- АЕК Ларнака (CYP)
- "Шкендія" (MKD)
Кошик 6
- "Хекен" (SWE)
- "Лозанна-Спорт" (SUI)
- "Університатя Крайова" (ROU)
- "Хамрун" (MLT)
- "Ноа" (ARM)
- "Шелбурн" (IRL)
Процедура жеребкування
Жеребкування проводиться у цифровому форматі та визначає пари на загальному етапі. Кожен клуб отримає по одному супернику із кожного кошика. Команди з однієї асоціації не можуть зустрітись один з одним на цій стадії турніру. Крім того, команда може зіграти максимум з двома суперниками з однієї асоціації. Розклад усіх матчів загального етапу буде оприлюднено не пізніше 31 серпня.
Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2).
Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій.