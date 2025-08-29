"Динамо" та "Шахтар" дізнаються суперників: онлайн-трансляція жеребкування Ліги конференцій

Українські гранди зіграють у третьому за силою єврокубку

У п’ятницю, 29 серпня, у Grimaldi Forum у Монако відбудеться жеребкування загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Україну на турнірі представлять дві команди — чемпіон та бронзовий призер минулого сезону УПЛ "Динамо" та "Шахтар" відповідно.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування ЛК. Початок заходу о 14:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція жеребкування загального етапу Ліги конференцій (оновлюється)

Перед жеребкуванням 36 команд було розділено на 6 кошиків по 6 команд у кожній згідно з клубним рейтингом УЄФА.

Учасники Ліги конференцій 2025/26

Кошик 1

"Фіорентина" (ITA)

"Алкмар" (NED)

"Шахтар" (UKR)

"Слован" (SVK)

"Рапід" (AUT)

"Легія" (POL)

Кошик 2

"Спарта" Прага (CZE)

"Динамо" Київ (UKR)

"Крістал Пелес" (ENG)

"Лех" (POL)

"Райо Вальєкано" (ESP)

"Шемрок Роверс" (IRL)

Кошик 3

"Омонія" (CYP)

"Майнц" (GER)

"Страсбур" (FRA)

"Ягеллонія" (POL)

"Целє" (SLO)

"Рієка" (CRO)

Кошик 4

"Зрінськи" (BIH)

"Лінкольн Ред Імпс" (GIB)

Купс (FIN)

АЕК Афіни (GRE)

"Абердін" (SCO)

"Дріта" (KOS)

Кошик 5

"Брейдаблік" (ISL)

"Сігма" (CZE)

"Самсунспор" (TUR)

"Ракув" (POL)

АЕК Ларнака (CYP)

"Шкендія" (MKD)

Кошик 6

"Хекен" (SWE)

"Лозанна-Спорт" (SUI)

"Університатя Крайова" (ROU)

"Хамрун" (MLT)

"Ноа" (ARM)

"Шелбурн" (IRL)

Процедура жеребкування

Жеребкування проводиться у цифровому форматі та визначає пари на загальному етапі. Кожен клуб отримає по одному супернику із кожного кошика. Команди з однієї асоціації не можуть зустрітись один з одним на цій стадії турніру. Крім того, команда може зіграти максимум з двома суперниками з однієї асоціації. Розклад усіх матчів загального етапу буде оприлюднено не пізніше 31 серпня.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2).

Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій.