"Динамо" та "Шахтар" дізнаються суперників: онлайн-трансляція жеребкування Ліги конференцій

Михайло Корнілов
Трофей Ліги конференцій Новина оновлена 29 серпня 2025, 13:09
Трофей Ліги конференцій. Фото Getty Images

Українські гранди зіграють у третьому за силою єврокубку

У п’ятницю, 29 серпня, у Grimaldi Forum у Монако відбудеться жеребкування загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Україну на турнірі представлять дві команди — чемпіон та бронзовий призер минулого сезону УПЛ "Динамо" та "Шахтар" відповідно.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування ЛК. Початок заходу о 14:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція жеребкування загального етапу Ліги конференцій (оновлюється)

Перед жеребкуванням 36 команд було розділено на 6 кошиків по 6 команд у кожній згідно з клубним рейтингом УЄФА.

Учасники Ліги конференцій 2025/26

Кошик 1

  • "Фіорентина" (ITA)
  • "Алкмар" (NED)
  • "Шахтар" (UKR)
  • "Слован" (SVK)
  • "Рапід" (AUT)
  • "Легія" (POL)

Кошик 2

  • "Спарта" Прага (CZE)
  • "Динамо" Київ (UKR)
  • "Крістал Пелес" (ENG)
  • "Лех" (POL)
  • "Райо Вальєкано" (ESP)
  • "Шемрок Роверс" (IRL)

Кошик 3

  • "Омонія" (CYP)
  • "Майнц" (GER)
  • "Страсбур" (FRA)
  • "Ягеллонія" (POL)
  • "Целє" (SLO)
  • "Рієка" (CRO)

Кошик 4

  • "Зрінськи" (BIH)
  • "Лінкольн Ред Імпс" (GIB)
  • Купс (FIN)
  • АЕК Афіни (GRE)
  • "Абердін" (SCO)
  • "Дріта" (KOS)

Кошик 5

  • "Брейдаблік" (ISL)
  • "Сігма" (CZE)
  • "Самсунспор" (TUR)
  • "Ракув" (POL)
  • АЕК Ларнака (CYP)
  • "Шкендія" (MKD)

Кошик 6

  • "Хекен" (SWE)
  • "Лозанна-Спорт" (SUI)
  • "Університатя Крайова" (ROU)
  • "Хамрун" (MLT)
  • "Ноа" (ARM)
  • "Шелбурн" (IRL)

Процедура жеребкування

Жеребкування проводиться у цифровому форматі та визначає пари на загальному етапі. Кожен клуб отримає по одному супернику із кожного кошика. Команди з однієї асоціації не можуть зустрітись один з одним на цій стадії турніру. Крім того, команда може зіграти максимум з двома суперниками з однієї асоціації. Розклад усіх матчів загального етапу буде оприлюднено не пізніше 31 серпня.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2).

Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій.

