Чемпіонат України з футболу, 7-й тур: розклад та результати матчів (відео)

Відразу три команди лідирують у першості України

У п’ятницю, 26 вересня, матчем "Кудрівка" — "Епіцентр" стартує 7-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) 2025/26. У минулому турі обидві команди програли свої матчі.

Факти:

Відразу три команди ("Динамо", "Колос" та "Шахтар") лідирують у першості після шести турів УПЛ

Сьомий тур УПЛ триватиме з 26 по 29 вересня

У центральній грі туру зустрінуться "Карпати" та "Динамо" Київ

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 7-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Карпати" та "Динамо".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 7-го туру УПЛ (оновлюється)

П’ятниця, 26 вересня

18:00. "Кудрівка" — "Епіцентр"

Субота, 27 вересня

13:00. "Олександрія" — "Полтава"

15:30. "Зоря" — "Оболонь"

18:00. "Карпати" — "Динамо"

Неділя, 28 вересня

13:00. ЛНЗ — "Кривбас"

15:30. "Металіст 1925" — "Колос"

18:00. "Рух" — "Шахтар"

Понеділок, 29 вересня

18:00. "Верес" — "Полісся"

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" зіграє в основному раунді Ліги конференцій, "Шахтар" також кваліфікувався до ЛК. "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфайраунді ЛК, а "Полісся" — з відбірного раунду плей-оф ЛК.