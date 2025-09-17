"Олександрія" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Кубка України (відео)

Чемпіон України стартує у Кубку країни

У середу, 17 вересня, київське "Динамо" гостьовим поєдинком проти віцечемпіона Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Олександрії" розпочне свій шлях у Кубку України з футболу сезону 2025/26. Гра 1/16 фіналу відбудеться на стадіоні "Ніка" в Олександрії.

Пряма відеотрансляція матчу "Олександрія" — "Динамо" доступна для перегляду на YouTube-каналі УПЛ ТБ. Початок гри о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо"

Минулого сезону ця вивіска стала б центральною у будь-якому із внутрішніх футбольних турнірів в Україні. Однак, як показали стартові матчі УПЛ, "Олександрія", видно, не зможе нав’язати опір грандам у поточній кампанії. Проте битва чемпіона та срібного призера УПЛ все одно приверне до екранів любителів футболу.

Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК. У чемпіонаті України кияни йдуть на першій позиції. До речі, "динамівці" лише раз втратили очки у поточному розіграші УПЛ.

"Олександрія" своєю чергою вилетіла з єврокубків уже після першої дуелі. Український клуб не зумів пройти "Партизан". Після 5 турів до УПЛ команда йде у зоні вильоту.