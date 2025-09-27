Суркіс поставив крапку у справі скандального "динамівця"

Владіслав Бленуце є і залишатиметься футболістом нашого клубу, інші варіанти навіть не можуть бути предметом обговорення.

Тільки ті, хто не є друзями "Динамо", можуть вигадувати різні дурниці. І не тільки тому, що ми вже виплатили ФКУ "Крайова" понад половину суми трансферу, передбаченої в нашому контракті, але й тому, що Влад – футболіст зі справжніми якостями бомбардира, який нам дуже потрібен в атакувальній лінії "Динамо".

Крім того, хлопець має характер, він амбітний, товариський та привітний – це помітили його товариші по команді.

Румунські футболісти, які раніше грали у складі "Динамо" Київ, Флорін Чернат та Тіберіу Гіоане, були безперечними лідерами протягом 9 і 10 років відповідно, і ми впевнені, що Бленуце також гратиме у нас, у Києві, з великим успіхом і забиватиме голи протягом багатьох років поспіль.