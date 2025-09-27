Суркіс поставив крапку у справі скандального "динамівця"
-
-
Румунський футболіст потрапив у скандал, проте "Динамо" все ще розраховує на гравця
Президент "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс відреагував на чутки про продаж румунського нападника Біло-синіх Владіслава Бленуце. Напередодні футболіст потрапив у скандал через проросійські пости в соцмережах.
Факти:
- "Динамо" підписало Бленуце на початку вересня 2025 року
- Відразу після гучного трансферу в соцмережах гравця та його дружини виявили проросійські публікації
- Фанати "Динамо" зустріли Владіслава серією протестів
Відповідний коментар Суркіса наводить digisport.ro. За його словами, Бленуце у Києві надовго.
Владіслав Бленуце є і залишатиметься футболістом нашого клубу, інші варіанти навіть не можуть бути предметом обговорення.
Тільки ті, хто не є друзями "Динамо", можуть вигадувати різні дурниці. І не тільки тому, що ми вже виплатили ФКУ "Крайова" понад половину суми трансферу, передбаченої в нашому контракті, але й тому, що Влад – футболіст зі справжніми якостями бомбардира, який нам дуже потрібен в атакувальній лінії "Динамо".
Крім того, хлопець має характер, він амбітний, товариський та привітний – це помітили його товариші по команді.
Румунські футболісти, які раніше грали у складі "Динамо" Київ, Флорін Чернат та Тіберіу Гіоане, були безперечними лідерами протягом 9 і 10 років відповідно, і ми впевнені, що Бленуце також гратиме у нас, у Києві, з великим успіхом і забиватиме голи протягом багатьох років поспіль.
Нагадаємо, "Динамо" заплатило за Бленуце 2,5 млн євро (120 млн грн). Владіслав підписав із Біло-Синіми контракт, розрахований на 5 років. Румунські ЗМІ повідомляють, що в Києві нападник отримуватиме 30 тис. євро (близько 1,5 млн грн) на місяць. Форвард провів за "Динамо" 3 матчі, відзначившись 1 автоголом.
Після гучного трансферу в соцмережах Бленуце виявили пости з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим, а дружина футболіста виявилася любителькою глави Кремля Володимира Путіна.
Скандал із румунським футболістом швидко докотився до президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Він дав шанс гравцеві прояснити ситуацію. Потім Біло-сині виступили з офіційною заявою, після чого у соцмережах "Динамо" з’явилося відео із коментарем самого гравця.
Пізніше у мережі з’явилося велике інтерв’ю новачка клубній пресслужбі.
Ультрас киян рішуче виступили проти Владіслава. Фанатське угруповання Біло-синіх випустило відео, на якому розстрілюють мішень із зображенням гравця.
Бленуце дебютував за "Динамо" у матчі УПЛ проти "Оболоні" (2:2). Група вболівальників закидала лаву запасних, де сидів румун, ватою. Коли футболіст виходив на поле, трибуни освистували Владіслава. Також уболівальники підготували банер із написом "Бленуце — чорт".
У матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2) уболівальники закидали Бленуце яйцями. Додамо, що у Києві на грі 6-го туру УПЛ "Динамо" — "Олександрія" (2:2) уболівальники "забули" про румуна.