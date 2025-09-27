"Динамо" надасть великий дім прихильниці Путіна

Дружина румунського футболіста потрапила у скандал відразу після переходу чоловіка до Києва

Керівництво київського "Динамо" надасть румунському нападникові Біло-Синіх Владіславу Бленуце більш просторий будинок. Напередодні форвард потрапив у скандал через проросійські посади в соцмережах.

Факти:

"Динамо" підписало Бленуце на початку вересня 2025 року

Відразу після гучного трансферу в соцмережах гравця та його дружини виявили проросійські публікації

Київський клуб надасть більш просторе житло Бленуце, дізнавшись про вагітність його дружини

Про це повідомляє румунське видання digisport.ro. За інформацією джерела, Владіслав та його дружина Олівія чекають на дитину. Очікується, що до України приїде теща футболіста, аби допомогти вагітній дочці. Через це боси "Динамо" підшукують сім’ї гравця великий дім.

У мережі жорстко відреагували на цю новину. Річ у тому, що Олівія "прославилася" через любов до глави Кремля Володимира Путіна.

Після переходу Владіслава до українського клубу в соцмережах Олівії виявили пости з президентом РФ, а в соцмережах Бленуце — публікації з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Скандал із румунським футболістом швидко докотився до президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Він дав шанс гравцеві прояснити ситуацію. Потім Біло-сині виступили з офіційною заявою, після чого у соцмережах "Динамо" з’явилося відео із коментарем самого гравця.

Пізніше у мережі з’явилося велике інтерв’ю новачка клубній пресслужбі.

Ультрас киян рішуче виступили проти Владіслава. Фанатське угрупування Біло-Синіх випустило відео, на якому розстрілюють мішень із зображенням гравця.

Бленуце дебютував за "Динамо" у матчі УПЛ проти "Оболоні" (2:2). Група вболівальників закидала лаву запасних ватою. Коли футболіст виходив на поле, трибуни освистували Владіслава. Також уболівальники підготували банер із написом "Бленуце — чорт".

Нагадаємо, "Динамо" заплатило за Бленуце 2,5 млн євро (120 млн грн). Владіслав підписав із Біло-Синіми контракт, розрахований на 5 років. Румунські ЗМІ повідомляють, що в Києві нападник отримуватиме 30 тис. євро (близько 1,5 млн грн) на місяць. Форвард провів за "Динамо" 3 матчі, відзначившись 1 автоголом.

У матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2) уболівальники закидали Бленуце яйцями. Додамо, що у Києві на грі 6-го туру УПЛ "Динамо" — "Олександрія" (2:2) уболівальники "забули" про румуна.